Roma, Cesare Battisti: "Ora so che andrò in prigione"

"Ora so che andrò in prigione". Questo ha detto Cesare Battisti, parlando con i funzionari dell'Antiterrorismo che lo hanno accolto in una delle sale della sede del 31/o Stormo dell'Aeronautica a Ciampino. Il terrorista è apparso rassegnato ed ha ringraziato per come è stato trattato. "Abbiamo assicurato alla giustizia una persona pericolosa che ha fatto del male all'Italia", ha commentato il capo della Polizia Franco Gabrielli.