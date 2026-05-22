Giunti sul posto gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina, lasciata parcheggiato al sole, attivandosi immediatamente per tranquillizzare i bambini che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. Contestualmente gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino a individuare, dopo varie ricerche, la madre, che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del comando per i controlli del caso. Informata l'Autorità Giudiziaria, nonché i servizi sociali, la donna è stata denunciata per abbandono di minori.