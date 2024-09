Roma, aggredisce con un'ascia una coppia di fidanzatini: arrestato

A Roma i carabinieri hanno arrestato un 43enne dello Sri Lanka per aver inseguito e minacciato una coppia di fidanzatini brandendo un'ascia. L'accusa è di tentato omicidio. I due giovani hanno riferito ai militari di essere stati aggrediti sulla via Cassia da un uomo in evidente stato di ebbrezza, che prima li ha insultati senza motivo. Il 43enne avrebbe inizialmente assalito i malcapitati con una bottiglia di vetro rotta e poi con l'ascia, rincorrendo la coppia e gridando: "Vi ammazzo".