Medici responsabili in via diretta per i danni ai pazienti: l'emendamento nella Manovra

Nella bozza della Manovra arriva un emendamento che riassegnerebbe in modo diretto ai medici la responsabilità civile nei procedimenti avviati per danni subiti dai pazienti. Il testo, segnalato dal gruppo Noi Moderati e firmato da Michaela Biancofiore, prevede che l'onere ricada sul professionista sanitario, superando la precedente imputazione primaria alle aziende sanitarie. Secondo quanto riportato nell'emendamento, "l'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente risponde in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale". La responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, emergerebbe soltanto quando "non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale", nel caso in cui "non abbia fornito al personale sanitario dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività" o qualora "non possieda le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività".