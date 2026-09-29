dopo la condanna in primo grado

Regeni, i difensori degli 007 egiziani pronti a fare ricorso in Appello

Il quarto imputato è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni

29 Set 2026 - 14:13
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© ansa

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Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in Appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto dieci anni di carcere per sequestro di persona al maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif e ai colonnelli Uhsam Helmi e Athar Kamel Mohamed. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.

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