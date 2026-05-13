Insieme a Bea's MangArt per l'inclusione, l'artista sarà protagonista della serata sulla diversità a Ravenna
Dalle 21 di mercoledì sera, Beatrice Tassone sarà tra le protagoniste di una serata dedicata alla diversità, alla solidarietà e all'inclusione
Sarà Beatrice Tassone, fumettista e attivista per i diritti delle persone con disabilità nota con il nome d'arte Bea’s MangArt, a prendersi la scena nella serata “Vivere la diversità insieme”, in programma mercoledì 13 maggio dalle 21 alle 23 all’Almagià di Ravenna. L’evento mira a promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della diversità: non solo come sfida individuale e familiare, ma come responsabilità collettiva. Solidarietà, inclusione e condivisione possono così diventare strumenti concreti per costruire percorsi di vita più accessibili.
Gli altri ospiti della serata e il programma
La serata sarà organizzata come un talk show. Nel ruolo di conduttore, Daniele Perini accompagnerà il pubblico in un confronto aperto sul tema della diversità come valore. A partire proprio dall’esperienza diretta di Beatrice Tassone, giovane artista autistica e ipovedente. Con lei interverranno Alessandra Annibali, coordinatrice di Anacleto e analista del comportamento, Patrizia Barattoni, cofondatrice insieme a Elena Cavallazzi della palestra del benessere Elca Vitae, e Gabriele Mari, educatore ludico e game designer impegnato nello sviluppo del gioco come strumento educativo.
Le testimonianze
Ci sarà anche spazio per la testimonianza di Federico Blanc, capitano della squadra di sitting volley PianoTerra, e Sante Ghirardi, marinaio e presidente di Marinando, che racconteranno i loro percorsi di resilienza e inclusione. Durante tutta la serata, i presenti potranno anche ascoltare diversi interventi musicali del coro sinfonico Calamosca città di Ravenna e del rapper ravennate Moder,
Gli organizzatori
Durante l’evento sarà possibile acquistare all’ingresso il libro Il profumo di un girasole, scritto da Loretta Fuzzi e dedicato a Maurizio Fuzzi. La serata è promossa da Fabio Marzufero con il supporto di Consorzio Solco Ravenna, cooperativa sociale La Pieve, CSI Ravenna e Cacciatori di Idee odv, con il patrocinio del Comune di Ravenna e la collaborazione di Ravenna Manifestazioni.