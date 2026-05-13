Insieme a Bea's MangArt per l'inclusione, l'artista sarà protagonista della serata sulla diversità a Ravenna

La serata sarà organizzata come un talk show. Nel ruolo di conduttore, Daniele Perini accompagnerà il pubblico in un confronto aperto sul tema della diversità come valore. A partire proprio dall’esperienza diretta di Beatrice Tassone, giovane artista autistica e ipovedente. Con lei interverranno Alessandra Annibali, coordinatrice di Anacleto e analista del comportamento, Patrizia Barattoni, cofondatrice insieme a Elena Cavallazzi della palestra del benessere Elca Vitae, e Gabriele Mari, educatore ludico e game designer impegnato nello sviluppo del gioco come strumento educativo.