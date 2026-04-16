Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura

Una giornata di paura prima e suspence poi a Napoli per una rapina in una banca in Piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. I malviventi hanno fatto irruzione in una filiale del Credit Agricole e si sono barricati con 25 ostaggi tra clienti e personale presente. I carabinieri hanno messo in sicurezza l'area e forzato con l'ausilio dei Vigili del Fuoco con un ariete la vetrata di ingresso per aprirsi un varco all'interno della banca. A quel punto è iniziata una trattativa culminata con la liberazione di tutti i prigionieri. Sei persone, tra dipendenti e clienti della filiale, hanno fatto ricorso a cure mediche sul posto, non per ferite, ma per lievi stati di shock. Nel pomeriggio, l'irruzione di un nucleo di "teste di cuoio" del Gis di Livorno: ma all'interno non c'era più nessuno. La banda, composta secondo i testimoni da 4-5 persone, si è dileguata, l'ipotesi è che la fuga sia stata possibile attraverso un foro praticato già nella notte precedente che ha consentito l'accesso alla rete fognaria.