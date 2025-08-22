Ragusa, quindicenne muore travolto da un trattore: indagini in corso

Un ragazzo di 15 anni, Andrea Passalacqua, è stato trovato morto vicino a una stalla nell'azienda agricola e zootecnica di proprietà del padre, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ed è stato attivato l'elisoccorso, ma quando il velivolo è arrivato il ragazzo era già deceduto. Sul caso indagano i carabinieri.