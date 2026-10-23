Va in Questura per richiedere asilo ma è ricercato per omicidio: arrestato 29enne pakistano

La scoperta è stata fatta dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione che, operando in stretta sinergia con i colleghi della Squadra Mobile, hanno incrociato i dati dell'uomo sui terminali. Dagli accertamenti è emerso che il 29enne era attivamente ricercato nel suo Paese d'origine per un efferato delitto: aveva ucciso un connazionale esplodendogli contro un colpo di pistola proprio davanti alla sede del Tribunale locale, al culmine di accesi dissidi di natura personale. Le immediate verifiche, condotte di concerto con l'Interpol, hanno permesso di confermare l'identità del fuggiasco e la piena validità del provvedimento restrittivo. I poliziotti teramani hanno quindi proceduto all'arresto dell'uomo, che è stato immediatamente rinchiuso nella Casa Circondariale di Castrogno, dove si trova ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa delle procedure di rito.