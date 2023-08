Puglia, "Non accettiamo vegani": ristoratore nega la prenotazione a un'influencer

Andate da un'altra parte". È quanto si è sentita dire un'influencer da un ristoratore in Puglia mentre tentava di prenotare un tavolo per sé e sette suoi amici. A raccontare quanto successo è stata la stessa giovane, Giulia Pisco - 19mila follower su Instagram e 24.8mila su TikTok - tramite un video che immortala la telefonata intercorsa tra lei e il lavoratore del locale. Il fatto è accaduto la settimana scorsa, mentre Giulia si trovava in vacanza insieme ai suoi amici.

La telefonata - Il video che include la telefonata parte con la voce di Giulia in sottofondo, che dice: "Ma cosa mangiano 8 vegani in Puglia?". E continua: "Qui la tradizione propone tantissimi piatti naturalmente vegetali ma con alcuni ristoratori che abbiamo chiamato al telefono è andata più o meno così". Segue la telefonata: "Siamo 8, tutti vegani", dice la giovane e il ristoratore replica: "Ah oddio oddio oddio aspetta un attimo perché di vegano non abbiamo niente, mi dispiace, cerca qualcun altro". La ragazza ribatte: "Ho visto sul vostro menù, sul sito, che comunque avete dei piatti già vegani pugliesi, tipo le orecchiette fave e cicoria". "Vai da un'altra parte, andate da un'altra parte, perché qua di vegani non ne accettiamo", conclude però il lavoratore del locale.

"Tutto questo per un pregiudizio - sottolinea poi Giulia nel video -, dato che sul menù le opzioni naturalmente vegane c'erano. Per fortuna, ci sono stati posti che pur non essendo apertamente vegan friendly sono stati super disponibili e ci hanno fatto sentire accolti con quello che potevano proporci. Quindi mi chiedo: perché perdere 8 clienti escludendoli a priori quando le opzioni vegane in realtà si hanno?".