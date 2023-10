Lecce, coppia si ribalta in auto: muore 22enne, la fidanzata ferita partorisce in ospedale

Con lui viaggiava la fidanzata, Elena Merico, coetanea e incinta all'ottavo mese. La giovane, in gravi condizioni, trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, ha partorito un bimbo di 3 chili e 150 grammi, in buona salute. Secondo quanto ricostruito finora, la Fiat Punto a bordo della quale viaggiava la coppia, diretta in ospedale per una visita di controllo, si sarebbe ribaltata finendo contro il guardrail. Indaga la polizia stradale.

Un 22enne, Stefano Maggio, di Cutrofiano (Lecce), è morto in un incidente stradale sulla Maglie-Lecce, allo svincolo per San Donato.

Lecce, coppia si ribalta in auto: muore 22enne, lei partorisce in ospedale La giovane, incinta all'ottavo mese, era stata trasportata in ospedale: le condizioni del feto apparivano buone e il ricovero era stato predisposto nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce per il parto.



Alla nascita del figlio, la neomamma dopo essere stata sottoposta a una tac, è stata trasferita nel reparto di rianimazione dello stesso nosocomio.

Il post di addio della neomamma al fidanzato E dal letto d'ospedale, sulla sua pagina Instagram, Elena Merico ha lasciato un commosso addio al fidanzato. "Amore della mia vita, quando fantasticavamo sul passare insieme il resto della vita, sicuramente non avrei mai immaginato che sarebbe stato così breve", scrive la 22enne in una Storia.



"Guardo nostro figlio e piango, - aggiunge la giovane, - non faccio altro che pensare a quante volte in questi mesi abbiamo immaginato questo momento, eppure tu, che ormai non aspettavi altro, non sei qui con me. (...) Quando sembrava essere tutto perfetto, la vita ti ha strappato via da me".

"Mancherai tantissimo a me e Fede. Fai buon viaggio, papi. Ti amo, sempre", conclude.

Il dolore di Cutrofiano (Lecce) "Una comunità che è al fianco e che lavora per i giovani, oggi è triste, perché proprio uno dei suoi giovani ha perso la vita in un tragico incidente", si legge in un lungo post della Pro Loco di Cutrofiano, paese di origine del 22enne. "Un giovane - continua il messaggio sui social - con un futuro davanti ma con le idee chiare, un giovane che a breve avrebbe realizzato il sogno più grande, quello di vedere nascere suo figlio e di diventare padre, di assicurargli un futuro in una famiglia felice, dandogli il meglio. Ma purtroppo questo giorno si è trasformato nel più triste".

"Noi come Pro loco, siamo vicini alle famiglie, siamo vicini al piccolo, e rivolgiamo una preghiera al nostro Stefano affinché possa vegliare sul suo piccolo e sulla madre, proprio come avrebbe fatto se gli fosse stato fisicamente accanto", è il finale del post.