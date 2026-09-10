Principio di incendio su un aereo, chiuso l'aeroporto di Malpensa

L'aeroporto di Malpensa è stato momentaneamente chiuso a causa di un principio di incendio su un volo Easyjet che era in partenza per Praga alle 17.31 con 146 passeggeri a bordo che era in fase di rullaggio su un raccordo dell'aeroporto. Sono state immediatamente attivate tutte le procedure di emergenza: i passeggeri sono stati fatti scendere dagli scivoli. Sono tutti illesi tranne due, lievemente contusi nella discesa. Per l'attivazione delle procedure di sicurezza, le operazioni aeroportuali sono state quindi temporaneamente sospese.