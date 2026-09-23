"Predappio Tricolore" sulle casacche da calcio dei bambini: è polemica
Le offre un negozio che vende gadget sul Ventennio e se sul colore delle maglie non c'è stato dibattito, sulla dicitura le cose sono andate diversamente
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Alla squadra Sporting Predappio serve uno sponsor. All'apparenza non c'è problema, si offre un negozio della zona. Ma i problemi, o meglio la polemica, arriva poi: nelle casacche date ai bimbi della formazione "pulcini" (solitamente bambini tra i 7 e i 10 anni) appare la dicitura "Predappio Tricolore". Come riporta Il Corriere di Romagna, la storia accade appunto nel paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese ancora oggi meta di pellegrinaggi e cortei di nostalgici e il cui centro è costellato di negozi di souvenir a tema ventennio, dai busti alle t-shirt e tanto altro, ed è proprio uno di loro il nuovo sponsor.
La proposta: si sostituisca "Tricolore" con "Souvenir"
Come racconta Il Corriere di Romagna, il caso nasce dopo la rinascita della fallita Ac Predappio col nuovo progetto di Sporting Predappio. Il responsabile del settore giovanile, tra l'altro, è un ex calciatore di Forlì e Cesena, Gianni Flamigni, ora consigliere comunale e che nel 2019 si candidò sindaco appoggiato dal Pd, in opposizione proprio all'attuale primo cittadino Canali. Alla guida dell'operazione di rinascita Sporting Predappio c'è una cordata di appassionati, ma gli sponsor locali scarseggiano, delusi dal fallimento precedente. Così per sostenere i Pulcini, offrendosi di pagare le divise di gara, si fa avanti uno sponsor inusuale, uno dei negozi che commercializzano gadget, oggettistica e ricordi del ventennio. Per trovare una prima quadratura, viene deciso che le maglie siano viola. Per il brand però viene approvata la dicitura "Predappio tricolore". La quasi totalità dei genitori approva, a parte uno, che chiede di sostituire la parola "Tricolore" con "Souvenir" per evitare richiami a una simbologia del fascismo.