"Predappio Tricolore" sulle casacche da calcio dei bambini: è polemica

Alla squadra Sporting Predappio serve uno sponsor. All'apparenza non c'è problema, si offre un negozio della zona. Ma i problemi, o meglio la polemica, arriva poi: nelle casacche date ai bimbi della formazione "pulcini" (solitamente bambini tra i 7 e i 10 anni) appare la dicitura "Predappio Tricolore". Come riporta Il Corriere di Romagna, la storia accade appunto nel paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese ancora oggi meta di pellegrinaggi e cortei di nostalgici e il cui centro è costellato di negozi di souvenir a tema ventennio, dai busti alle t-shirt e tanto altro, ed è proprio uno di loro il nuovo sponsor.