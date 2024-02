Prato, travolto da auto sul marciapiede: morto 82enne

Un uomo di 82 anni è morto dopo essere stato travolto sul marciapiede da un'automobile a Prato.

L'incidente è in via dell'Alberaccio, nel quartiere di San Paolo. Alla guida della vettura una donna di 85 anni che, secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia municipale intervenuta sul posto, potrebbe aver innestato la marcia in avanti invece della retromarcia per uscire da un parcheggio a pettine proprio sotto l'abitazione della vittima.