Tuttavia, la richiesta è stata bocciata, anche per un altro motivo: la convivenza di padre e figli. "In realtà, però, in via giurisprudenziale questo requisito della residenza era stato riconosciuto come irrilevante", spiega l'avvocata Anna Maria Ventrella, che ha difeso l'operaio. E così il giudice del Tribunale di Prato gli ha dato ragione: "È stato documentalmente provato che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli della persona che chiede gli assegni familiari - è scritto nella sentenza riportata da Notizie di Prato -. La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell'ottenimento della prestazione economica. Né possono valere le circolari amministrative richiamate dall'Inps sul requisito di convivenza".