Il giudice del lavoro del Tribunale di Prato ha dato ragione a un operaio di origine senegalese in un contenzioso con l'Inps, che dovrà pagare gli assegni familiari per tutti e 11 i figli dell'uomo, poligamo; sia quelli residenti nel Paese africano, avuti da mogli diverse, sia i due nati dal matrimonio poi trascritto in Italia. A riportare la decisione è il sito Notizie di Prato.
Il caso
Quando l'uomo ha presentato la domanda per percepire la prestazione economica, l'Inps gli ha chiesto una serie di documenti e certificazioni, incluso lo stato di famiglia comprensivo dell'intero nucleo. Una ricostruzione "impossibile" per l'operaio, a causa dei figli nati fuori dal matrimonio, avvenuto in Senegal e registrato presso lo stato civile del Comune di Prato. L'uomo, si legge, ha cercato di risolvere la questione presentando ricorso al Comitato provinciale dell'Inps: "Si tratta di figli nati da relazioni poligamiche diverse dall'unione riconosciuta dall'ordinamento italiano che per questo non rientrano nello stato di famiglia", la spiegazione.
Tuttavia, la richiesta è stata bocciata, anche per un altro motivo: la convivenza di padre e figli. "In realtà, però, in via giurisprudenziale questo requisito della residenza era stato riconosciuto come irrilevante", spiega l'avvocata Anna Maria Ventrella, che ha difeso l'operaio. E così il giudice del Tribunale di Prato gli ha dato ragione: "È stato documentalmente provato che i nove bambini residenti in Senegal sono effettivamente figli della persona che chiede gli assegni familiari - è scritto nella sentenza riportata da Notizie di Prato -. La circostanza che non siano figli della moglie con la quale è stato contratto il matrimonio trascritto in Italia non è motivo di esclusione nel nucleo familiare ai fini dell'ottenimento della prestazione economica. Né possono valere le circolari amministrative richiamate dall'Inps sul requisito di convivenza".
Sulla vicenda è intervenuta Chiara La Porta, capogruppo di FdI in Consiglio regionale. Il caso, afferma, "dimostra quanto sia urgente rivedere i criteri di accesso alle prestazioni e le verifiche dei requisiti quando i familiari risiedono all'estero. Chiediamo quindi al governo di avviare una verifica delle vecchie norme che regolano queste prestazioni, e di promuovere una revisione dei criteri, affinché siano garantiti controlli rigorosi, equità e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse del sistema previdenziale italiano".