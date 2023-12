Prato, ferisce gravemente la moglie durante lite: arrestato

A Prato un uomo di 35 anni è stato arrestato perché, durante una lite, avrebbe colpito all'addome la moglie con un'arma da taglio.

La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all'addome, è in prognosi riservata. La donna, poco più che ventenne, cinese, è stata soccorsa in strada da alcuni passanti. L'uomo deve rispondere per il reato di tentato omicidio.