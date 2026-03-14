Pozzuoli, donna trovata morta carbonizzata in casa

Dramma a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove una donna di 65 anni è morta carbonizzata nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il marito era all'esterno dell'abitazione quando avrebbe visto le fiamme e sarebbe accorso dentro casa trovando il corpo della donna oramai carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli. Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico evento. In queste ore gli investigatori hanno sentito il marito, sotto shock per quanto avvenuto. La versione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti, ma non è esclusa l'ipotesi del drammatico incidente domestico.