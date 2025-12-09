Pordenone, ragazza ferita durante lite per una sigaretta negata: è grave

Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata colpita con un coltello nell'ambito di una lite tra due gruppi di giovani, pare per una sigaretta negata. È successo a Maniago, in provincia di Pordenone. La giovane è stata soccorsa dalla Sores e portata in ospedale a Pordenone. Non rischia la vita ed è vigile e collaborativa. Nella lite hanno riportato tagli alle mani - medicati sul posto - anche il fidanzato della vittima e un giovane appartenente all'altro gruppo. I carabinieri indagano per il reato di lesioni personali.