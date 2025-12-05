Via al Ponte dell'Immacolata, Anas: previsti 31 milioni di spostamenti

Nel Ponte dell'Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti e/o gite ai mercatini di Natale, sulla rete Anas, società del Gruppo Fs. "In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza - ha detto l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l'uso del cellulare. Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali".