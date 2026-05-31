La Polizia di Stato alla Parata del 2 Giugno

La Polizia di Stato, che quest'anno compie 174 anni e al cui vertice è preposto il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, sfila quest'anno nel nono settore. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, nella lettera indirizzata alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, e pubblicata sul sito www.poliziadistato.it, ha evidenziato che "l'edizione 2026 segna una svolta per la presenza della Polizia di Stato: per la prima volta, la nostra Amministrazione disporrà di un esclusivo settore, rappresentativo del quotidiano impegno al servizio della Repubblica Italiana. Ciò valorizza il quotidiano impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per assicurare lo svolgimento della vita democratica del Paese e la sicurezza dei cittadini".