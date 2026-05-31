La Polizia di Stato alla Parata del 2 Giugno

La Polizia di Stato, che quest'anno compie 174 anni e al cui vertice è preposto il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, sfila quest'anno nel nono settore. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, nella lettera indirizzata alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, e pubblicata sul sito www.poliziadistato.it, ha evidenziato che "l'edizione 2026 segna una svolta per la presenza della Polizia di Stato: per la prima volta, la nostra Amministrazione disporrà di un esclusivo settore, rappresentativo del quotidiano impegno al servizio della Repubblica Italiana. Ciò valorizza il quotidiano impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per assicurare lo svolgimento della vita democratica del Paese e la sicurezza dei cittadini".
Da quando nel 2001 è stata reintrodotta la rivista militare, infatti, la Polizia di Stato ha partecipato all'evento sfilando all'interno di settori dedicati ai "Corpi armati e non ad ordinamento civile dello Stato", insieme alle rappresentanze di Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Roma Capitale, Polizia Metropolitana e Servizio Nazionale di Protezione civile. Al comando del settore della Polizia di Stato, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dott.ssa Laura Pratesi. Sono in costante aumento le donne che ricoprono ruoli di vertice: oggi rappresentano il 36% del personale con qualifica dirigenziale.
Il settore della Polizia di Stato è aperto dalla Bandiera, quest'anno insignita dal Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito civile per "le donne e gli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero. A seguire la Banda Musicale, diretta dal maestro Maurizio Billi. Banda che, dal 1928, divulga in Italia e all'estero, attraverso la musica, i valori fondanti della Polizia di Stato e che il 2 giugno, alle 17.30, si esibirà in Piazza Colonna a Roma.
La rassegna continua, poi, con una Compagnia di Funzionari i quali indossano abiti civili con la fascia tricolore, simbolo delle esclusive funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza per la salvaguardia delle Istituzioni democratiche e dell'esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini.
A seguire, per la prima volta sarà presente una compagnia del Reparto Mobile, una compagnia composta da personale degli uffici investigativi dislocati sul territorio, squadra mobile, Digos, Scientifica, Cibernetica, Reparto Prevenzione Crimine - RPC e Nucleo operativo centrale di Sicurezza- NOCS, una compagnia dei Reparti Speciali e uffici operativi, Unità operative di primo intervento- UOPI, volanti, stradale, ferroviaria, elicotteristi, rocciatori, artificieri e sommozzatori.
In coda al settore sfilano 12 motociclette BMW della Polizia Stradale utilizzate nei servizi di viabilità stradale e di scorta e sicurezza, la Lamborghini Huracan della Polizia stradale, impiegata in servizi speciali caratterizzati dall'urgenza, quali il trasporto di organi. Nella sfilata anche Alfa Romeo Giulia in servizio presso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Fiat Fullback della Polizia Scientifica e Land Rover Defender in dotazione ai Reparti Mobili.
Nella parata anche la Squadra a Cavallo composta da 31 cavalieri e un comandante, inserita nel XI Settore "Reparti a Cavallo". I Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato sfileranno nel primo settore con 7 atleti e 4 paralimpici. Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro conta 48 discipline sportive ed è composto da atleti, Olimpici e Paralimpici, che accedono ai Ruoli Tecnici della Polizia di Stato attraverso un concorso pubblico. L'eliminazione di tali barriere si inserisce nel percorso di inclusione portato avanti dalla Polizia di Stato nel quotidiano e nello sport.
Le Fiamme Oro hanno partecipato ai recenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 con 33 atleti olimpici e 5 atleti paralimpici, concorrendo in 10 delle 16 discipline previste dal programma olimpico e contribuendo, tra le paraolimpiadi e le olimpiadi, alla conquista di 10 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 15 medaglie di bronzo, confermando il valore del connubio tra sport, professionalità e appartenenza istituzionale.
Sorvoleranno il settore due elicotteri AW 139E del 1° Reparto Volo "Pratica di Mare".