Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo ore

Il soccorso alpino era stato allertato nel pomeriggio di sabato 11 aprile dalla polizia svizzera, che durante un volo di ricognizione in elicottero aveva notato un corpo sul versante italiano della montagna. Al momento non sono però note né le generalità dello scialpinista né la ricostruzione della dinamica che ne avrebbe provocato il decesso. A quanto pare, il 65enne era da solo durante l'escursione. Nessuno infatti aveva allertato i soccorsi, ma neppure ne aveva denunciato il mancato rientro.