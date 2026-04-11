Scialpinista italiano precipita nel vuoto sul Pizzo Tambò, salma avvistata dopo ore
L'uomo, 65enne, è stato notato dalla polizia svizzera durante un pattugliamento in elicottero. Inutile l'intervento del soccorso alpino di Madesimo
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Stava sciando a quota 3050 metri sul Pizzo Tambò, al confine tra Svizzera e Italia, quando è precipitato nel vuoto. È morto così un 65enne italiano durante un'escursione sulle Alpi. Immediato l'intervento del soccorso alpino della stazione di Madesimo, in provincia di Sondrio, ma il medico arrivato con l'elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'equipe medica ha poi recuperato la salma.
La tragedia e i tasselli mancanti
Il soccorso alpino era stato allertato nel pomeriggio di sabato 11 aprile dalla polizia svizzera, che durante un volo di ricognizione in elicottero aveva notato un corpo sul versante italiano della montagna. Al momento non sono però note né le generalità dello scialpinista né la ricostruzione della dinamica che ne avrebbe provocato il decesso. A quanto pare, il 65enne era da solo durante l'escursione. Nessuno infatti aveva allertato i soccorsi, ma neppure ne aveva denunciato il mancato rientro.