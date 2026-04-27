Ischia, donna aggredita dal suo pitbull: perde una gamba

E' ricoverata in ospedale in gravissime condizioni ed ha subito l'amputazione della gamba sinistra la donna aggredita dal suo pitbull domenica a Ischia, nel comune di Barano. La donna stava portando da mangiare all'animale, nel giardino della casa dove era custodito e viveva da anni. All'improvviso l'animale l'ha aggredita, senza un motivo, con inaudita violenza, provocandole profonde ferite all'arto.



Le forti grida della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno dato subito l'allarme ma, per liberarla dalla violentissima presa dell'animale, che non voleva fermarsi, gli agenti di polizia intervenuti hanno dovuto abbattere l'animale. Nonostante l'immediato intervento dei mezzi di soccorso e l'arrivo nel vicino ospedale di Lacco Ameno, la gamba della donna è stata amputata.



Al momento dell'aggressione la donna si trovava da sola in casa. Il compagno, l'altro proprietario dell'animale, era ricoverato in ospedale. Non sarebbe la prima episodio violento attributi al pitbull. Ora gli investigatori dovranno fare chiarezza.