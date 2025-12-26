Investita mentre attraversa la strada, morta 87enne a Pistoia

Una donna di 87 anni è morta sul colpo venerdì 26 dicembre dopo essere stata travolta da un'auto in via Fiorentina, a Pistoia. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, l'anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita violentemente da una vettura in transito. L'impatto è stato fatale e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Sul luogo del sinistro sono intervenuti d'urgenza i sanitari della Misericordia di Agliana e della Croce Verde di Chiazzano, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Stando ai primi rilievi, il conducente del veicolo si sarebbe subito fermato a prestare soccorso e sarebbe risultato negativo all'alcoltest eseguito nell'immediato.