Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erariale

La pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti. I magistrati contabili hanno aperto un'indagine per possibile danno erariale in merito alla costruzione dello Sliding centre. Una decisione arrivata a pochi giorni dalla decisione speculare della Corte lombarda in merito all'Arena Santa Giulia di Milano, che aveva ospitato i match di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di febbraio 2026.
I danni alla pista e gli approfondimenti della procura
Ad anticipare la notizia i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile starebbe anche verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell'impianto a Simico. Un passaggio necessario per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La procura della Corte dei Conti vuole verificare se queste problematiche siano imputabili alla gestione dell'impianto da parte della Fondazione Milano Cortina o se fossero già preesistenti ai Giochi distinguendo dunque tra danneggiamento diretto o ammaloramento delle strutture.