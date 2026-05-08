Pista da bob a Cortina, Corte dei Conti indaga per danno erariale

La pista di bob di Cortina d'Ampezzo è finita sotto la lente della procura veneta della Corte dei Conti. I magistrati contabili hanno aperto un'indagine per possibile danno erariale in merito alla costruzione dello Sliding centre. Una decisione arrivata a pochi giorni dalla decisione speculare della Corte lombarda in merito all'Arena Santa Giulia di Milano, che aveva ospitato i match di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali di febbraio 2026.