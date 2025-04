Pisa, spari in casa dopo una violenta lite: feriti padre e figlio

Sparatoria in famiglia a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un uomo di 37 anni e il padre di 63 sono finiti in ospedale dopo una violenta lite avvenuta in casa. Secondo gli investigatori il padre avrebbe sparato al figlio con un fucile prima di tentare il suicidio. Sono intervenuti il 118 e l'elisoccorso Pegaso per trasportare d'urgenza i due feriti in ospedale: il 63enne a Cisanello, dove è in condizioni critiche, e il 37enne, non in pericolo di vita, a Lotti di Pontedera. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di San Miniato e della stazione di Santa Maria a Monte.