Porfofino, Pier Silvio Berlusconi ricorda la storica barista Lilly: "Una persona speciale"

"Carissimo Ugo, io, Silvia e tutta la mia famiglia ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa della dolce Liliana. Tengo anche a dirti, scusami se mi permetto di farlo pubblicamente, quanto per noi tu e Liliana siate delle persone davvero speciali. La vostra purezza d'animo, schiettezza di sentimento e capacità di stringere rapporti basati sulla stima e sull'affetto sincero rappresentano oggi, più che mai, un grandissimo valore. Abbiamo la fortuna di vivere in un posto meraviglioso, visitato e apprezzato da migliaia di persone ogni anno. Ma solo chi trova il tempo e la strada giusta con il proprio cuore può capire quanto valgano persone come te e come i portofinesi, quelli autentici, oggi rappresentino il valore in assoluto più prezioso della nostra amata cittadina. Rapporti umani d'altri tempi, che nella vita fanno la differenza. E su cui puoi sempre contare. Caro Ugo, conta sempre su di me. Ti abbracciamo forte. Grazie sempre, Ugo. Grazie sempre, Portofino".

Pier Silvio, Silvia, Lorenzo e Sofia