Torino, corruzione e frode in appalti pubblici: quattro arresti

Corruzione, truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Queste le ipotesi di reato a carico di quattro persone arrestate e poste ai domiciliari dalla guardia di finanza di Torino su ordine del gip di Verbania. Disposti sequestri di denaro e beni per 140mila euro. Le indagini hanno riguardato l'appalto pubblico del valore di 2,8 milioni di euro indetto per il completamento del palazzetto dello sport di Gravellona Toce.