Novara, mezzo spargisale in un canale: un morto e un ferito

Un uomo è morto e il figlio è rimasto ferito in un incidente a Nebbiuno, in provincia di Novara. Erano a bordo di un mezzo spargisale che, per cause in corso di accertamento, è finito in un canale. Il giovane, rimasto ferito, eèriuscito a uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo; il padre, schiacciato dal mezzo, è deceduto. Inutili i soccorsi.