Funivia Stresa Mottarone, procuratrice: nessuna sconfitta in indagini 

Ansa

"Assolutamente non la vivo come una sconfitta sul piano investigativo, anche perché l'aspetto più importante è che il giudice abbia condiviso la qualificazione giuridica dei fatti". Lo ha spiegato la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi, dopo che il gip ha scarcerato i 3 fermati per l'incidente della funivia Stresa Mottarone. Per Gabriele Tadini, finito domiciliari, sono stati riconosciuti "proprio i reati così come noi li avevamo qualificati".