Torino, Maria Pia Hospital è la prima struttura piemontese a usare le maschere snorkeling modificate

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il Maria Pia Hospital di Torino è la prima struttura piemontese a usare maschere da snorkeling modificate e adattate per aiutare i pazienti affetti da coronavirus a respirare meglio. I dispositivi sono prodotti da Decathlon. "Questa è una maschera che viene utilizzata per attività sportiva snorkeling. Noi l'abbiamo adattata per permettere ai pazienti che respirano male di eseguire una terapia particolare che consente al polmone di espandersi al meglio", spiega un'operatrice sanitaria del Maria Pia Hospital.