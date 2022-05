Dà fuoco alla casa, gravi marito e moglie nel Biellese

Un uomo è stato trasportato in pronto soccorso per un intossicazione da fumo.

Stando a quanto emerso, avrebbe dato fuoco alla sua abitazione. E' accaduto ad Andorno Micca, nel Biellese. Ferita in modo grave anche una donna, probabilmente la moglie, che nel tentativo di fuggire si è lanciata da una finestra posizionata a una altezza di circa tre metri. Anche i due figli sono stati accompagnati per controlli in ospedale, ma non sembrano in pericolo: pare si trovassero in una stanza lontana a quella in cui è stato appiccato il rogo.