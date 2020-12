Biella, fidanzatini osteggiati da famiglie: violenta rissa, 8 denunce

ansa

Otto persone denunciate per rissa aggravata, alcune delle quali finite in ospedale per aver ricevuto calci e pugni. E' il bilancio di uno scontro avvenuto tra due famiglie di Biella. Sull'episodio è stata aperta un'indagine. La squadra mobile era intervenuta su denuncia degli abitanti del quartiere. Il diverbio sarebbe scoppiato a causa del coinvolgimento di una minorenne in un rapporto sentimentale osteggiato dai genitori.