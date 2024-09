Il "pezzotto" napoletano entra nel vocabolario Treccani

Si scrive "pezzotto", ma si legge "particolare decoder utilizzato per accedere illegalmente ai contenuti dei canali televisivi ed esteri al pagamento". Dove? Sul vocabolario Treccani, sezione neologismi. Ebbene sì, il termine che oggi - nella lingua napoletana - fa riferimento a un oggetto contraffatto in generale, è entrato a far parte della famiglia dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana.