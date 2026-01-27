Pesaro, anziana in codice rosso: la badante accusata di tentato omicidio

La prima spiegazione fornita dalla badante al personale sanitario parlava di una caduta dell'anziana, tuttavia l'ipotesi non combaciava con la scena e dunque non ha convinto il personale medico, che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Alla presenza dei militari la figlia ha raccontato loro di un'altra caduta avvenuta un mese prima e gli accertamenti hanno portato a ipotizzare a un colpo alla testa, in quest'ultimo caso, ai danni dell'anziana. I carabinieri hanno così proceduto ai rilievi del caso e alla raccolta dei campioni biologici. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona, mentre la badante è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio.