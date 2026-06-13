Perugia, scagionato l'uomo accusato del tentato rapimento di una bambina

Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di cinque anni ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus, quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
Stando a quanto riportato da Perugia Today, secondo la ricostruzione del giudice l'uomo sarebbe intervenuto per allontanare la bimba dalla strada dove stava giocando, nel timore che potesse farsi male a causa del traffico. Era la tesi del legale dell'uomo, che avrebbe trovato conferme sia in alcune testimonianze che nelle immagini della videosorveglianza, dove non risulterebbe nessuno strappo dalla mano della madre.
Per questo motivo il giudice ha deciso che non si è trattato di un tentativo di sequestro di persona né di violenza privata. Ha convalidato l'arresto ma solo per il tentativo di fuga subito dopo il fatto. Senza emettere nessun altro provvedimento il che ha comportato anche la scarcerazione immediata dell'uomo. Ora il legale della difesa spera che il procedimento possa essere archiviato in tempi brevi.