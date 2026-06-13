Perugia, scagionato l'uomo accusato del tentato rapimento di una bambina

Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di cinque anni ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. Perugia, stazione Fontivegge. La piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus, quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.