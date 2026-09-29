Pavia, impediscono a una studentessa di andare a scuola: denunciati 21 ragazzi
Le hanno sbarrato la strada per prendere il treno e le hanno imbrattato lo zaino per gioco, ma per i carabinieri è "un grave episodio di prevaricazione"
© Istockphoto
Le hanno distrutto la cartella alle 7.30 del mattino alla stazione di Belgioioso, in provincia di Pavia, e le hanno poi impedito fisicamente di prendere il treno per andare a scuola. I carabinieri, avvertiti dai pendolari, stamani sono arrivati sul posto e hanno identificato e denunciato 21 ragazzi, 10 dei quali minorenni. Le accuse, a varo titolo, sono di danneggiamento, imbrattamento e violenza privata. Alla stazione sono intervenute le pattuglie del Radiomobile della compagnia di Pavia e i militari della stazione di Belgioioso.
Alla vittima era stato imbrattato lo zaino con vernice spray e la ragazza stessa ha raccontato che il branco le aveva sbarrato la strada verso i binari impedendole con la forza di salire sul treno per raggiungere il proprio istituto scolastico a Pavia e facendole così perdere l'intera giornata di lezioni. I militari hanno poi spiegato che nelle intenzioni l'episodio sarebbe dovuto rimanere "una festa goliardica" che però si è trasformata in "un grave episodio di prevaricazione, sfociato in una pioggia di denunce". Gli accertamenti dei carabinieri non sono terminati e prosegue l'analisi delle immagini dei sistemi di sorveglianza della stazione per verificare se ci sono altri giovani che hanno partecipato all'aggressione e che sono sfuggiti ai primi controlli.