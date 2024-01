Pavia, rissa in campo tra baby calciatori: intervengono i carabinieri

A Trovo, paese in provincia di Pavia, una partita tra giovani calciatori è degenerata in rissa, tanto che per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri.

In seguito alle proteste per una decisione dell'arbitro, due giocatori hanno iniziato a prendersi a pugni, circostanza che si è poi estesa sugli spalti coinvolgendo i genitori dei ragazzi. L'arrivo dei militari della stazione di Casorate Primo ha posto fine alla rissa.