Pavia, pullman carico di studenti finisce contro un furgone: cinque feriti

Un pullman con a bordo numerosi studenti delle scuole medie è stato coinvolto in un incidente avvenuto a Stradella, in provincia di Pavia. In base alle prime informazioni il mezzo stava percorrendo un tratto di strada in discesa quando, per cause ancora da chiarire, ha urtato un'auto. Il pullman ha poi proseguito la sua corsa sino a schiantarsi contro un piccolo furgone che, a causa dell'impatto, è finito contro la vetrina di una rosticceria. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 oltre ai vigili del fuoco. Il bilancio, secondo quanto è stato riferito, è di cinque feriti lievi, tra cui l'autista del bus e un ragazzino di 12 anni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.