Papa: "Tempi difficili, ridurre conflitti per favorire bene comune"

Nell'udienza generale dedicata alla Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani Papa Francesco a esortato ad "accantonare i particolarismi per favorire il bene comune" "In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l'unità prevalga sui conflitti - ha detto -. E' essenziale che i cristiani proseguano il cammino verso l'unità piena, visibile".