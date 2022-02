Papa: "Politica sia palestra di dialogo, più che di contrattazione"

Ansa

"La stessa politica di cui siete protagonisti può essere una palestra di dialogo tra culture, prima ancora che contrattazione tra schieramenti diversi. La pace non è assenza di conflitto, ma la capacità di farlo evolvere verso una forma nuova di incontro e di convivenza con l'altro". Lo ha affermato papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i sindaci dell'Anci.