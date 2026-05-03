Papa Leone: "La libertà di stampa è purtroppo spesso violata"

"Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'Unesco. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza". Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano a fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita del Regina Coeli.