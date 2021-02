Papa: "Grato a medici e infermieri morti per il Covid, sono eroi"

Tgcom24

Papa Francesco rivolge "un pensiero speciale" ai medici, infermieri e operatori sanitari morti per la pandemia, "ricordando lo svolgimento generoso e a tratti eroico della loro professione vissuta come una missione". Nel messaggio alla Giornata nozionale di medici e odontoiatri scomparsi per Covid, dice: "L'esempio di tanti nostri fratelli che hanno messo a repentaglio la propria vita fino a perderla suscita in tutti noi viva gratitudine".