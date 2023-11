Papa Francesco: "Le guerre sono sempre una sconfitta"

Papa Francesco è tornato a invocare la pace.

Lo ha fatto nel corso dell'omelia pronunciata a braccio durante la messa, nel giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, al Rome War Cemetery. "Tanti innocenti morti, tanti soldati che lasciano la vita e questo perché sempre le guerre sono una sconfitta, sempre. Non c'è vittoria totale, no. Uno vince l'altro, ma là dietro c'è la sconfitta del prezzo pagato", ha detto. "Nella memoria dei morti e avendo la speranza, chiediamo al Signore la pace, perché la gente non si uccida più nelle guerre", ha aggiunto il Pontefice.