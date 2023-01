Papa Francesco: "Mentre si muore di fame sprecato 1/3 cibo prodotto"

Nel corso dell'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha invitato i fedeli a una riflessione: "Risulta che nel mondo ogni anno vada sprecato circa un terzo della produzione alimentare totale.

E questo mentre tanti muoiono di fame! Le risorse del creato non si possono usare così; i beni vanno custoditi e condivisi, in modo che a nessuno manchi il necessario". Il Pontefice poi ha proseguito: "Non sprechiamo quello che abbiamo, ma diffondiamo un'ecologia della giustizia e della carità, della condivisione!".