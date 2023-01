Papa Francesco: "Adoriamo Dio e non il nostro io o falsi idoli"

Papa Francesco esorta i fedeli ad "adorare Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il fascino delle false notizie".

"Adoriamo Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male", ha ribadito il Pontefice, nel corso dell'omelia per la santa messa dell'Epifania del Signore.