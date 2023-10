Il Papa: "Economia che uccide non è economia, è perversione"

Per il Papa "l'economia che uccide, che esclude, che inquina, che produce guerra, non è economia: è solo una malattia, una perversione dell'economia stessa e della sua vocazione".

In un messaggio all'incontro "The Economy of Francesco" ad Assisi, il Pontefice ricorda "le armi prodotte e vendute per le guerre, i profitti fatti sulla pelle dei più vulnerabili e indifesi, come chi lascia la propria terra in cerca di un migliore avvenire, lo sfruttamento delle risorse e dei popoli che rubano terre e salute". E ribadisce ancora: "Tutto questo non è economia, è solo prepotenza e violenza".