Palermo, uccise inquilino per affitto non pagato: condannato a 24 anni

La Corte d'Assise di Palermo ha condannato a 24 anni di carcere Giuseppe La Corte, 77 anni, per aver ucciso un suo inquilino che non aveva pagato diversi affitti.

La vittima, Aleandro Guadagna, di 31 anni, è stata uccisa il 10 maggio 2023 con due colpi di fucile. È stato deciso anche un risarcimento da 500mila euro per le parti civili costituite in giudizio. La procura aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato, contestando l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. I giudici hanno concesso al 77enne le attenuanti generiche.