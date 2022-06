Palermo, paziente aggredisce un medico del Pronto soccorso

Un paziente ha aggredito un medico del Pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

L'uomo è stato denunciato dalle forze dell'ordine dopo aver fratturato il setto nasale al medico. Il professionista, 39 anni, era in servizio in una delle sale visita quando sarebbe stato aggredito da alcune persone, sembra parenti di un paziente ricoverato, che avrebbero eluso la sorveglianza piombandogli addosso. Le fratture riportate sono state giudicate guaribili in 45 giorni.