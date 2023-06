Palermo, donna costretta per 4 ore in barella in un androne di palazzo: morta

Doveva raggiungere il 13.mo piano

Inizialmente la donna era stata portata nella sua abitazione, un palazzo di Palermo. Ma nessuno ha aiutato i familiari a riportala nella sua casa al 13.mo piano. Il figlio Giulio Pillitteri aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco, alla protezione civile e ad alcune associazioni private ma nessuno è intervenuto, tranne i carabinieri che hanno cercato in ogni modo di assistere la famiglia. "Voglio ringraziare l'Arma dei carabinieri che è stata vicina a me e a mio padre ieri e anche questa mattina; in particolare il luogotenente Santi Cingari, capo della segreteria del comandante della legione dei carabinieri in Sicilia, il capitano Falco Aniello, comandante della compagnia di Palermo-centro e i

due militari Domenico Pellegrino e Gianluca Marino", conclude Giulio Pillitteri.