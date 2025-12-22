Scontro tra un'auto e un bus nella notte a Ostia, muore una 27enne

Incidente mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di Roma. A scontrarsi sono stati un autobus di linea e un'auto su cui viaggiavano due ragazze. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'impatto è stato frontale. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una delle due giovani, una 26enne, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Per l'altra ragazza, di 27 anni, i soccorsi si sono rivelati inutili. Ferito anche l'autista dell'autobus, che è stato trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.