Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
un'altra ragazza ferita

Scontro tra un'auto e un bus nella notte a Ostia, muore una 27enne

22 Dic 2025 - 08:24
© Ansa

© Ansa

Incidente mortale nella notte a Ostia, nel quadrante sud di Roma. A scontrarsi sono stati un autobus di linea e un'auto su cui viaggiavano due ragazze. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'impatto è stato frontale. I pompieri hanno estratto dalle lamiere una delle due giovani, una 26enne, che è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Per l'altra ragazza, di 27 anni, i soccorsi si sono rivelati inutili. Ferito anche l'autista dell'autobus, che è stato trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

ostia
incidente